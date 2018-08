Attenzione alla truffa dello specchietto

MASSERANO - Nella giornata di ieri, 23 Agosto, un malvivente ha tentato di mettere in pratica la «Truffa dello specchietto», ai danni di una donna, che però, insospettita, si è rivolta a suo marito, costringendo il truffatore alla fuga. La signora, ha poi allertato i Carabinieri spiegando l'accaduto e descrivendo l'auto, probabilmente una Volkswagen blu sulla quale il malvivente si era allontanato. Per ora, però, le ricerche delle Forze dell'Ordine, non hanno ancora dato esiti positivi.