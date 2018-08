Rally Lana, Giorgio Dissegna escluso per la caduta del ciclista a Pralungo

Giorgio Dissegna e il suo navigatore Stefano Scardoni, iscritti al Rally della Lana con il numero 1, sono stati esclusi dalla competizione a causa dell'incidente avvenuto ieri sera sul tracciato della prova speciale di Tollegno al di fuori dei giorni autorizzati per le ricognizioni. Nell'incidente, ricordiamo, è stato investito un ciclista di Pollone, ora ricoverato all'Ospedale di Ponderano, in prognosi riservata.

Il Direttore di gara Alessandro Battaglia della New Turbomark, dopo aver ricevuto la comunicazione del Comando dei Carabinieri di Biella, ha deciso di non ammettere alla competizione sportiva il pilota Giorgio Dissegna per violazione dell'Articolo15.3.5 del Codice Sportivo, chiedendo il deferimento al Giudice Sportivo e dando all'equipaggio una multa.Il pilota, ha presentato reclamo, come suo diritto ed ora attende risposta dal Collegio dei Commissari sportivi.L'organizzatore dell'evento, Peppe Zagami, ringrazia pubblicamente Prefettura e Forze dell'Ordine, perchè con il loro prezioso controllo e aiuto, la gara si può svolgere in serenità.

Anche Corrado Pinzano e Roberto Bologna, sostenitori e ideatori del ritorno del Rally della Lana, appoggiano le ferme decisioni dell'organizzazione e del direttore di gara, condannando il comportamento dell'equipaggio e augurano pronta guarigione al ciclista coinvolto nell'incidente.