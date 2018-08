Al volante con patente falsa e coltello, denunciato dalla Polizia Locale

BIELLA - È stato denunciato l'uomo trovato alla guida di un'auto senza assicurazione e non revisionata e con una patente falsa. A scoprirlo sono stati gli uomini della Polizia Locale di Biella, che nel pomeriggio di martedì 21 agosto erano impegnati in un controllo di routine su strada. A insospettirli era stato il comportamento dell'automobilista, di 44 anni, che dava l'impressione di fare di tutto per evitare il contatto con la pattuglia.

COLTELLO DI 8 CENTIMETRI - Una volta fermato, gli agenti hanno scoperto non solo le infrazioni al codice della strada e la patente falsa, apparentemente rilasciata da un altro Stato dell'Unione Europea. Un controllo più approfondito ha permesso di trovare un coltello a scatto con la lama lunga otto centimetri. Così è scattata anche la denuncia per il possesso abusivo dell'arma.