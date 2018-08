Foto hard della 13enne condivisa sul web dal coetaneo: nei guai la famiglia

BIELLA - Un coetaneo tredicenne, ha diffuso fra i suoi amici, le foto dell'amica a seno nudo, con la t-shirt alzata e in breve le immagini sono diventate virali. Adesso, a pagare questo brutto gesto, saranno ovviamente i genitori del ragazzino, incolpati di omessa vigilanza.

Seconda la versione della vittima tredicenne sembrerebbe che durante un gioco in compagnia, le sarebbe stata alzata la maglietta, in seguito anche a molestie inizialmente fisiche, e mentre era a seno nudo, le sarebbero state scattate le foto diffuse poi sul web senza il consenso della ragazza. Sui fatti indaga la Polizia Postale di Biella.