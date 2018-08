Domani torna il sole, massime sotto i 30 gradi

Ancora fino a questa sera allerta gialla per temporali sul Piemonte, in particolare sul settore sudorientale della regione. «E' prevista - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - una netta diminuzione delle temperature massime, con zero termico in brusco calo fino a 3000 metri» nella serata di oggi.

La depressione si sposterà poi verso est, facendo cessare le precipitazioni, ma si innescherà «una forte ventilazione dai quadranti settentrionali sui rilievi, con condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali».

MASSIME SOTTO I 30 GRADI - Da domani condizioni di tempo stabile e soleggiato e un progressivo aumento delle temperature. ma, quanto meno per i primi giorni della prossima settimana, le massime dovrebbero restare al di sotto dei 30 gradi.