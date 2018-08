Acquista una playstation 4 online, ma viene truffato

ZIMONE - Un uomo di 38 anni di Zimone ha acquistato on line una Playstation 4, ma purtroppo è stato vittima di una truffa da parte di una donna di Napoli. L'uomo, convinto di aver risparmiato, ha pagato 220 euro, ma il gioco non è mai arrivato, e si è trovato costretto a denunciare l'accaduto ai Carabinieri. L'acquisto, era stato fatto il 14 Giugno scorso, ma le Forze dell'ordine di Salussola, sono riuscite a rintracciare l'autrice del raggiro di 43 anni di Napoli e denunciarla per truffa.