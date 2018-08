Spazzacamini, raduno mondiale in valle Vigezzo

SANTA MARIA MAGGIORE - Ci saranno anche gli spazzacamini dell'Uruguay al 37° raduno degli «uomini neri» che si terrà in valle Vigezzo dal 31 agosto al 3 settembre. E' la prima volta che il paese sudamericano è presente nella valle laterale dell'Ossola che sarà invasa da oltre mille spazzacamini, accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali.

MUSEO DEGLI SPAZZACAMINI - La manifestazione ogni anno porta in Vigezzo gli spazzacamini da molti Paesi del mondo: Austria, Germania e Svizzera sono le nazioni più rappresentate. Il raduno avrà la sua sfilata finale il 3 settembre a Santa Maria Maggiore, paese dove da anni è stato realizzato il Museo degli spazzacamini. Un mestiere che era una tradizione in valle: da qui molti vigezzini giovanissimi partirono alla ricerca di fortuna e di lavoro, non solo nelle pianure del Nord Italia, ma anche all'estero.