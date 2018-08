Crolla un muro di delimitazione di una casa disabitata

COSSATO - Nella giornata di ieri, domenica 26 Agosto, a Cossato , in via Imer Zona, è crollato un muro di delimitazione di una casa disabitata. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per mettere in sicurezza il tratto di strada e per evitare altri crolli di detriti. La strada è stata chiusa e sul posto si è recato anche il Sindaco Claudio Corradino per controllare la situazione.