Giardino Botanico di Oropa, i nuovi appuntamenti a contatto con la natura

BIELLA – Nuovo weekend di appuntamenti per il Giardino Botanico di Oropa. Sabato 1 settembre Escursione Natura con il VASLaB: il «Giro dei Laghi». Alla scoperta della Conca di Oropa, si andrà ad esplorare gli ambienti glaciali al confine con la Riserva Naturale di Mont Mars con Stefano Costa (Guida Ambientale Escursionistica).

I dettagli

Ritrovo alle 9 alla pensilina Piazzale Funivie Oropa. Attrezzatura consigliata: zaino, pedule da escursionismo, borraccia, binocolo, macchina fotografica. Pile o maglia leggera, giacca vento (preferibile) o K-way, ombrello. Pranzo al sacco. E' obbligatoria la prenotazione (3311025960). Le iscrizioni si chiudono alle 18 del giorno precedente la data prevista dell'escursione (venerdì 31 agosto). Il costo previsto è di 5 euro a testa a parziale copertura dei costi assicurativi (eventuale pranzo al sacco e viaggio A/R Funivia a carico dei partecipanti).

Visita guidata al giardino

Domenica 2 settembre, al Giardino Botanico di Oropa ( alle 15), si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso). Al termine della giornata la Tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa. InQuota – Geosito del Monte Mucrone Stazione Superiore della Funivia Oropa-Mucrone. Dal 1 maggio al 7 ottobre, la biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali, mostra documentaria a ingresso libero - Inserito nell’evento «Selvatica: Natura in Festival». Il Geosito ha lo scopo di illustrare e far conoscere la geologia e geomorfologia dell’alta valle Oropa, attraverso un percorso scientifico a pannelli ed un profilo geologico in scala di grandi dimensioni. Situato in strutture della stazione superiore della Funivia Oropa Mucrone a 1900 metri di altezza.