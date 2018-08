Scontro fra due auto sulla strada per Cavaglià

CAVAGLIÀ - Al vaglio dei Carabinieri, la dinamica dell'incidente avvenuto nella mattinata di ieri, Domenica 26 Agosto, in Corso XXVI Aprile, strada che collega Santhià a Cavaglià. Nelle vicinanze del Bar Grill, una Toyota Yaris Verso si è ribaltata in seguito ad un contatto con una Fiat Bravo. I due automobilisti, fortunatamente illesi, sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco, anche se l'incidente non ha causato danni fisici.