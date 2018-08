Il Vergante’s Got Talent, nuovi incontri dedicati ai giovani tra novarese e biellese

BIELLA – Il Vergante’s Got Talent è il progetto delll'associazione «Il Vergante» nato con l'idea di realizzare circa 55 giornate di formazione rivolte ai giovani con 17 argomenti diversi e altrettante realtà coinvolte. Il progetto sarà realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall’ANG ­ Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del bando «Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!». L’ANG è l’istituzione governativa che si occupa della gestione in Italia del capitolo Gioventù del programma Europeo Erasmus. Il Vergante’s Got Talent prevede laboratori di musica, arte, tutela ambientale, teatro, sport, ballo, psicologia, cittadinanza attiva e nuove tecnologie.

Tante le realtà del territorio coinvolte

Coinvolti nel progetto molte associazioni e realtà del territorio. Tra quelle biellesi ricordiamo GS Splendor Cossato, BigPictureLearning, ma anche professionisti ed esperti come Elena Bobbola, Giulia Chieberge, Ted Martin Consoli, Veronica Zanetta, Ilaria Zocco e Mariglena Tola.

I prossimi laboratori nel biellese

Giovedì 30 agosto a Massazza prenderà il via il laboratorio «Riciclaggio e sostenibilità» tenuto dalla ceramista ed educatrice ambientale Giulia Chiaberge. Il laboratorio si incentra su una serie di attività pratiche per sviluppare creatività inedita: al mattino si terrà una lezione di ceramica con tornio e nel pomeriggio l'attività si sposterà a Ponderano, nella sede del Ricircolo Creativo. Il Ricirclo Creativo fa parte del progetto Re Mida¬ ed è un magazzino emporio di materiali di recupero aziendale nuovi e puliti per riuso creativo. Qui i partecipanti andranno a creare manufatti attraverso una creatività libera con materiale di riuso anche molto particolare.

Ascolto attivo e paesaggio sonoro

Sound Identity è il laboratorio di sensibilizzazione al tema dell’ascolto 2.0 che terrà Ted Martin Consoli nel biellese. Il laboratorio rientra nelle attività di Identità Sonore ­ progetto di Ted che ha come obiettivo la sensibilizzazione al tema dell'ascolto attivo del Paesaggio Sonoro. Un laboratorio itinerante in 5 parti e in 5 elementi: il 31 agosto , acqua a Miagliano alla Fabbrica F.lli Botto», il 1° settembre, terra ­ a Mottalciata come i prodotti della terra siano legati al Paesaggio Sonoro, il 2 settembre, aria ­ a La Trappa di Sordevolo, il 7 settembre ­ fuoco ­ a Biella si andrà alla ricerca della nostra identità sonora odierna in relazione alle immagini di unaBiella anni '30, il 9 settembre, arte a Trivero laboratorio dedicato alla relazione musica-­suono. Ogni laboratorio è fruibile ad un massimo di 20 persone. Ci si può iscrivere anche al singolo workshop all’indirizzo mail info.mappasonorabi@gmail®com o sms al 3245589234 con nome, cognome, ­giorno e numero di persone.

Progettare siti con creatività

Wordpress è una delle piattaforme più utilizzate per creare siti web dinamici e creativi. Ma come progettare e realizzare un sito in Wordpress fatto bene? Questa la domanda che si pone Elena Bobbola, direttrice creativa ed esperta di tecnologia, in un laboratorio di 10 lezioni da 3 ore l’una, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 a partire da mercoledì 5 settembre. Strategia di comunicazione e presenza online, installare WordPress, le basi di piani editoriali e contaminazioni tra i media dell’ecosistema digitale, fare formazione con WordPress queste le tematiche dei vari incontri. Per iscrizioni e informazioni: info@ilvergante®com.