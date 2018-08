BIELLA - Terzo posto assoluto per i biellesi Omar Bergo e Alberto Brusati alla 31° edizione del Rally Lana. «Non siamo stati competitivi come volevamo. Nelle condizioni di caldo di ieri, con il terreno asciutto, le nuove mescole non si sono rivelate troppo performanti e non siamo riusciti a trovare il giusto set up tra macchina e pneumatici. La mancanza del giusto compromesso non ci ha permesso di esprimere al massimo il potenziale, perdendo in velocità».

Esprime così la sua amarezza Omar Bergo che nonostante le difficoltà tecniche incontrate, ha continuato a lottare per portarsi a casa il podio. «Un podio a casa è comunque stupendo».