Trivero, gli Alpini festeggiano i 90 anni dalla fondazione

TRIVERO – Un evento storico che merita di essere celebrato solennemente. Sabato 1 e domenica 2 settembre si svolgeranno i festeggiamenti per il 90mo anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini di Trivero.

PROGRAMMA - Sabato rassegna corale, alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di Trivero Matrice con l'esibizione del Gruppo corale «La Reis» di San Damiano Macra (Cn), del coro «Eco di Varallo» di Varallo Sesia e del coro «San Bernardo» di Trivero. Domenica 2, invece, Festa di Anniversario, che partirà dalle 8.30 con la posa delle corone in ricordo dei caduti. Alle 10.15 sfilata per le vie del paese e, dopo l’Alzabandiera e la presentazione della nuova madrina, Santa Messa solenne con il Gruppo corale «La Reis» nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice alle 11. Al termine della funzione pranzo alla Casa della Gioventù. Per il pranzo è necessaria la prenotazione; inoltre, all’evento sarà presente la Banda Musicale di Pettinengo. Le prenotazioni per il pranzo dovranno pervenire entro il 29 agosto ai numeri (ore pasti) 333.9929777 o 015.8460148.