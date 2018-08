«Apprezzamenti» ad una donna e botte al suo compagno

BIELLA - E' successo ieri, 26 Agosto, appena fuori dalla Stazione San Paolo di Biella. Una coppia, lui 26 anni e lei di 35, sono stati avvicinati da due uomini, che prima fanno apprezzamenti sgradevoli e pesanti alla donna, per poi in seguito, aggredire l'uomo. Dopo aver discusso animatamente, i due malviventi hanno inseguito la coppia fino in Viale Roma, dove hanno aggredito il giovane con schiaffi per poi allontanarsi a bordo di un'auto di colore scuro. Sul posto sono prontamente intervenuti i Sanitari del 118 per medicare una ferita vicino all'occhio del malcapitato.