Sala, al rifugio Andirivieni un workshop per piccoli artisti

SALA BIELLESE - Una giornata dedicata alla celebrazione della natura, insieme all’illustratrice Giulia Moglia è in programma martedì 4 settembre presso la sede di Andirivieni. Un luogo piacevole, immerso in uno stupendo scorcio di paesaggio nel cuore della Serra Morenica d'Ivrea, ai piedi delle Alpi Biellesi.



Il Centro di educazione ambientale

Dal 2012 Andirivieni si occupa di formazione ed educazione ambientale, di attività ecoturistiche come ospitalità e ristorazione, organizzazione o supporto di convegni e seminari, realizzazione di progetti legati alla sostenibilità sociale ed ambientale.

Il workshop

Il seminario di disegno naturalistico che unirà l'esperienza dell'esplorazione all'arte, sarà l'occasione per scoprire il territorio della Serra Morenica da una prospettiva diversa. Il programma prevede una prima parte di introduzione alle tecniche di disegno naturalistico ed una seconda parte dedicata alla loro applicazione pratica nei dintorni dei Andirivieni.

Il programma

Alle 9 ritrovo presso Andirivieni (via Umberto I 98, Sala Biellese), alle 9.30 inizio seminario, alle 12 pranzo, alle 12.45 uscita e seconda parte seminario, alle 16.30 fine laboratorio. Il laboratorio è gratuito e aperto a bambini e ragazzi fino ai 16 anni. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Per informazioni: info@andirivienibiella.it.