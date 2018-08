Bocchetto Sessera, imponente spiegamento di forze per trovare un uomo disperso

BIELLA - Ricerche a tappeto nella zona del Bocchetto Sessera. L'auto di un uomo di 41 anni lombardo, è stata trovata in zona Monticchio e di lui non ci sono tracce. Spiegamento di forze imponente impegnato nelle ricerche, Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, Volontari del Soccorso Alpino con l'ausilio dell'elicottero Drago. Presenti anche i Volontari della Protezione Civile e gli Aib, con il gruppo cinofili del VVF e i Carabinieri.

In questo momento vengono controllate molte delle baite disabitate presenti nella zona. Seguiranno aggiornamenti.