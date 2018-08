29 Agosto - Buon onomastico a...

Il 29 agosto si venera:

Martirio di San Giovanni Battista

Nell'anno xv del regno di Tiberio Cesare, Giovanni Battista dal deserto venne alle rive del Giordano, nelle vicinanze di Gerico, per predicarvi il battesimo di penitenza, in preparazione alla venuta del Messia. Tutta Gerusalemme e i paesi circonvicini andavano in massa ad ascoltarlo e molti si convertivano alle sue parole, confessando i loro peccati e ricevendo il battesimo di penitenza.

Altri santi e venerazioni del 29 agosto:



- Sant' Adelfo di Metz

Vescovo

- Santa Basilla

Martire a Sirmio

- Beata Bronislawa (Bronislava) di Kamien

Religiosa

- Beato Costantino Fernandez Alvarez

Sacerdote domenicano, martire

- Beato Domenico Jedrzejewski

Sacerdote e martire

- Beato Edmondo Ignazio Rice

Fondatore

- Beato Francesco Monzon Romeo

Sacerdote domenicano, martire

- Beati Giovanni da Perugia e Pietro da Sassoferrato

Martiri francescani

- Beato Ludovico Vulfilacio Huppy

Martire

- Madonna delle Lacrime di Siracusa



- Santa Maria della Croce (Giovanna Jugan)

Fondatrice delle Piccole Suore dei Poveri

- San Mederico

Venerato a Parigi

- Nostra Signora della Guardia - Genova

- Beato Riccardo Herst

Martire

- Santa Sabina

Martire

- San Sebbi

Re della Sassonia Orientale

- Beata Teresa Bracco

Vergine e martire

- San Vittore

Eremita