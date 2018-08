Bocchetto Sessera, continuano le ricerche dell'uomo scomparso

BOCCHETTO SESSERA - Da ieri, le ricerche dell'uomo di origini lombarde scomparso sulle nostre montagne, non hanno dato frutti. Malgrado lo spiegamento di forze, dell'uomo sembra che non ci sia traccia. L'auto è posteggiata in zona Monticchio e sembra più abbandonata che messa in modo regolare e sembra sia lì, da testimonianze, da alcuni giorni. Il lombardo è comunque scomparso da casa da qualche tempo e la zona su cui continuano le ricerche comprendono la zona fra la Cascina Lunga e Bielmonte. Oggi verrà di nuovo impiegato anche l'ausilio della visione aerea dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, unitamente alle ricerche a terra dei Volontari , uomini del 115 e Carabinieri. Appena ne avremo, vi daremo aggiornamenti.