Domenica 2 Settembre al via «Oropa Trail»

BIELLA - Mancano oramai pochissimi giorni alla prima edizione dell’Oropa Trail, organizzato dall’ associazione Piemonte Sport ASD. L’evento, previsto per domenica 2 settembre 2018, sarà la settima prova del Tour Trail Valle d’Aosta, prestigioso circuito valdostano di Trail e Ultra Trail.

L’intento è quello di valorizzare e far conoscere a tutti gli appassionati di montagna la suggestiva cornice ambientale e paesaggistica in cui si colloca il Santuario e il Sacro Monte di Oropa, Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

I TRACCIATI - Tre percorsi differenti pensati per tutti: dalla corsa non agonistica e camminata Nordic Walking (km 10) al Corto Agonistico (km 24,20 – D+1420) fino a Lungo Agonistico con uno sviluppo di 36 Km su 1900 m di dislivello positivo.

Un percorso mozzafiato per tutti gli amanti della corsa in montagna. Il transito all’interno del Santuario con il passaggio davanti alla chiesa della Madonna Nera, il passaggio all’interno del Giardino Botanico, struttura gestita dal WWF, dove vengono coltivate circa 500 specie e varietà di piante oltre ad essere presenti ambienti tipici delle montagne biellesi e poi il Dog Trail.

IL DOG TRAIL - Il Dog Trail, inserito all’interno del percorso non competitivo di 10km per i runner che vogliono correre in coppia con i loro amici a 4 zampe. Il cane per questioni di sicurezza dovrà essere tenuto sempre al guinzaglio, per i partecipanti sarà previsto un gadget apposito oltre ad una iniziativa benefica in favore dell’Associazione «Legami di Cuore». Dalla camminata alla corsa uscire con il nostro alleato e migliore amico diventa la soluzione perfetta per contrastare pigrizia e sedentarietà. La molla giusta per partecipare!

Per qualsiasi informazione consultare il sito www.oropatrail.it