Miagliano, appuntamento al Lanificio Botto con la Mappatura Sonora e il villaggio operaio

MIAGLIANO - Il prossimo appuntamento con la Rete Museale di Miagliano avverrà nel fine settimana con il progetto di Mappatura Sonora del territorio di Identità sonore che, in collaborazione dell’associazione Il Vergante e il contributo dell’ANG (Agenzia Nazionale dei Giovani), andrà a caccia di suoni sul nostro territorio patendo proprio dall’elemento acqua e dalla fabbrica di Miagliano per poi svilupparsi in altre sedi museali. L’iniziativa è aperta ai giovani ed è gratuita. Per prenotazioni e informazioni: Ted Martin Consoli 324 5589234.

Il villaggio operaio

Domenica 2 settembre la visita guidata del Lanificio Botto appartenente alla Rete Museale Biellese avrà come titolo Il villaggio degli operai. Visita guidata per le vie di Miagliano alla scoperta del villaggio operaio e alle opere assistenziali Poma. Lo sapete che quello di Miagliano è stato uno dei primi villaggi operai del Biellese? Fu realizzato dai Poma, tra il 1870 ed il 1890, prendendo ispirazione da quelli costruiti in Inghilterra, Belgio e Francia proprio perché in Italia non ne esistevano. A villaggio completato i vari edifici ospitavano fino a quasi 700 persone. Oltre alle case operaie, i Poma realizzarono anche diverse opere socio-assistenziali per i propri operai: l'asilo e il nido, le scuole elementari, il magazzino alimentare, la mensa aziendale, i lavatoi e un locale con sala da ballo e molto altro ancora. Come per esempio, il ponte sul torrente Cervo, ormai caratteristico del paesaggio, che fu costruito tra il 1919 ed il 1921 ed è uno dei primi in cemento armato in Italia.



All'interno del Lanificio

La giornata prevede la normale visita tra le 14,30 e le 16,00 alle esposizioni presenti al Lanificio: «Fuori dal gregge», «Marionette appassionate» e le esposizioni fotografiche che rappresentano un carattere distintivo del luogo. La partenza con la guida per le vie del paese alla scoperta del villaggio operaio avverrà alle 16.