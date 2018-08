Tutto pronto per Il Biellese di corsa 2018

BIELLA - Domenica 2 settembre si svolgerà la nona edizione de Il Biellese di Corsa , corsa non competitiva a passo libero aperta a tutti. In piena armonia con i principi dell’associazione prende forma anche quest’anno questo evento di solidarietà per sensibilizzare i Biellesi verso le persone colpite da Sclerosi Multipla e dare una mano alle attività di AISM.



La storia della manifestazione

L’iniziativa è nata in seno alla sezione di Biella grazie ad un’idea di Carmela Pastore. L’evento negli anni si è radicato sul territorio fino a diventare un’importante manifestazione sportiva benefica con la partecipazione di tanti corridori biellesi ( nel 2017 sono stati 800 ) a cui va dato elogio e ringraziamento per la costanza nella presenza.



I campioni presenti all'evento

Nelle passate edizioni tanti campioni sportivi biellesi hanno fatto da testimonial all’evento, e quest’anno saranno presenti le squadre del Biella Rugby e della Pallacanestro Biella, che partiranno da P.zza Vittorio Veneto a Biella, alle 10 e avremo come ospite speciale la campionessa europea di staffetta Rebecca Menchini.

Il programma

La manifestazione partirà dalle seguenti città con i seguenti orari: Cossato, ore 9 P.zza Tempia, Valdengo, ore 9/o il Centro Sportivo Alpini – Via Libertà, Vigliano, ore 9.30 Piazzetta di Via Getta, Biella, ore 10 P.zza Vittorio Veneto. Chi non potesse partecipare alla corsa sarà gradito ospite presso lo Stadui Lamarmora Pozzo di Biella dalle 10 dove saranno organizzati dai nostri volontari, giochi per bambini e un goloso rinfresco. Ulteriori informazioni presso la sede AISM di Biella, in Via Piave 11/c o visitando il sito www.biellesedicorsa.altervista.org.