Moto contro auto, ferita ragazza di 17 anni

VIGLIANO BIELLESE - Nella giornata di ieri, 27 Agosto, in Via Milano, un Dacia con alla guida un uomo di 46 di Vigliano, si è fermata per fare attraversare un pedone e in quel momento sembra che una diciassettenne abbia tamponato l'auto cadendo sull'asfalto. La ragazza, ricoverata all'Ospedale di Ponderano, non è in gravi condizioni ed ha riportato solo un trauma facciale. Presenti anche i Carabinieri sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso.