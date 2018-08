Lite in carrozzeria, intervengono i Carabinieri

VIGLIANO BIELLESE - Sono dovute intervenire le Forze dell'Ordine per sedare una lite fra il titolare di una Carrozzeria di Vigliano ed un suo cliente, a causa di un acquisto di una vettura usata avvenuto mesi fa. Il mezzo in questione, aveva da subito evidenziato problemi di meccanica e il titolare dell'esercizio aveva risarcito a suo tempo già 2500 euro. Ieri, l'uomo che aveva effettuato l'acquisto, si è presentato nuovamente in carrozzeria per chiedere altri soldi, probabilmente per nuove problematiche riscontrate sull'auto. Vista l'accesa lite fra i due, sono dovuti intervenire i Carabinieri, allontanando l'uomo che dovrà comunque presentare un preventivo di spesa per far riparare la vettura.