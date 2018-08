Rete Museale Biellese, gli appuntamenti del weekend

BIELLA - Ritorna domenica 19 il tradizionale appuntamento con «Suoni in movimento». L'iniziativa che ha portato la musica, passo dopo passo, all'interno dei siti della Rete Museale continua: nel weekend la kermesse farà tappa al Giardino Botanico di Oropa. Il concerto, titolato «Percorso botanico: l'armonia della natura», vedrà come protagonista il Quartetto Se.Go.Vi.O., composto da Salvatore Seminara (chitarra), Stefano Gori (flauto), Paolo Vignani (fisarmonica) e Gabriele Oglina (clarinetto). Alle 15.30 si terrà il ritrovo per la visita guidata al Giardino Botanico, mentre alle 17 è previsto il concerto nella Sala Convegni.

Alla Fabbrica della ruota

Domenica, inoltre, si terrà un altro evento all'insegna della musica: alle 17, presso la Fabbrica della ruota di Pray, andrà in scena il secondo concerto della XXIX edizione di «Restauri e Chitarre». Gli esecutori dello show saranno il mandolinista Tommaso Tovaglieri e il chitarrista Riccardo Tovaglieri. Per l'occasione, inoltre, verrà presentato l'intervento di recupero del «Sentiero degli operai» che collegava le frazioni di Curino e di Mezzana con la Fabbrica della ruota, eseguito dai volontari DocBi in collaborazione con il Gruppo antincendi boschivi di Soprana. L'appuntamento è organizzato da DocBi con la collaborazione dei maestri Angelo Gilardino e Luigi Biscaldi. Ulteriori informazioni cliccando qui.

Gli altri appuntamenti del weekend

Sabato 1 settembre, nel contesto del Giardino Botanico di Oropa, si terrà l'escursione «Il giro dei laghi»; domenica 2 settembre, invece, è in programma una degustazione gratuita degli infusi del sito della rete. Domenica 2 settembre è in programma una speciale visita guidata del Lanificio Botto «Il villaggio degli operai». Si terrà, infatti, un tour per le vie di Miagliano alla scoperta del villaggio operaio e delle opere assistenziali Poma.