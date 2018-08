Filo, una pre-view a Parigi per la 50ma edizione

BIELLA - Ormai riaperte e pienamente operative fabbriche, imprese e negozi dopo la pausa estiva, anche Filo riprende il suo cammino verso la 50ma edizione, in programma il 26 e 27 settembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Prima però è prevista una tappa a Parigi, con la presentazione del 13 settembre, organizzata in collaborazione con Ice-– Agence italienne pour le commerce extérieur, presso Salons Marceau in Avenue Marceau 79bis, alle 11.

L'evento

A Parigi Filo presenterà le novità e le proposte sviluppo prodotto elaborate per la 50ma edizione del Salone. Il meeting è stato organizzato per incontrare potenziali nuovi visitatori ed espositori e si svolge sulla falsariga dei tradizionali appuntamenti a Biella, Milano e Prato. La prima parte è perciò riservata alla illustrazione di quali sono i contenuti, la mission e gli obiettivi di Filo. La seconda parte è invece dedicata alla presentazione delle proposte sviluppo prodotto della 50ma edizione di Filo, intitolate Strade.

Un momento utile alle aziende espositrici

L’incontro parigino potrebbe essere un’utile occasione per i clienti delle aziende espositrici a Filo per conoscere in anticipo e più da vicino le iniziative di Filo e per assistere di persona alla spiegazione dei temi tessili individuati da Filo per la prossima stagione.