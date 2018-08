E-Bam arriva la traversata in mountain bike da Bielmonte ad Alagna

BIELMONTE - Un off-road che partirà da Bielmonte (1.500 mt) fino ad Alagna(1.191 mt): 68 km da percorrere in gruppo, attraverso l’incontaminata Valsessera e la Valsesia fino alle pendici del Monte Rosa insieme a guide esperte che daranno il ritmo con soste panoramiche, di ristoro e di ricarica della batteria e-bike. Una giornata aperta a tutti gli appassionati di mountain bike, anche a chi non ha mai provato la pedalata assistita, ma è abituato a pedalare in montagna.

Il percorso

Da Bielmonte si sale subito lungo i crinali adiacenti al Monte Rubello (dove Fra’ Dolcino - considerato eretico - si rifugiò con i suoi seguaci nel 1306) per tuffarsi nell’incontaminata Valsessera con i suoi alpeggi e scorci mozzafiato. Dalla Valsessera si passa in Valsesia, toccando a metà percorso l’Alpe di Mera (dove è allestito un punto ristoro, ricarica batterie e assistenza meccanica), la Sella di Ovago per poi scollinare e raggiungere Meggiana, e, sempre in quota, Rassa. Una sosta al lago del Pizzo dell’Alpe Sorbella è d’obbligo per la sua vista unica sul Monte Rosa. La discesa prosegue fino a Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia, per giungere infine ad Alagna.

L'escursione

L’organizzazione, curata da Monterosa 2000 S.p.A. in collaborazione con Oasi Zegna e Visit Monterosa garantisce tutti i servizi per vivere al meglio questa esperienza: guide esperte, noleggio e-bike (facoltativo), recupero del mezzo ad Alagna e servizio navetta per rientrare a Bielmonte (facoltativo). Possibilità di pernottamento venerdì 7 o domenica 9 settembre all’Albergo Bucaneve a Bielmonte (attrezzato bike hotel) con un’offerta di soggiorno dedicata: 75 euro comprensiva di una cena dello sportivo a cura dello Chef Giacomo Gallina, allievo di Gualtiero Marchesi. Info: 015.744184

Il programma

Alle 7.15 ritrovo a Bielmonte sul Piazzale 1 nei pressi dell’Albergo Bucaneve. Spunta iscrizione, ritiro travel pack e E-bike MTB (a noleggio) e formazione gruppi, alle 8 partenze scaglionate, alle 10 arrivo a Mera. Sosta ristoro e eventuale ricarica e-bike, alle 10.30 ripartenza, alle 14.30 arrivo ad Alagna e a seguire, pasta party, alle 17 rientro in navetta per Bielmonte (arrivo stimato alle 18.30). Costi: quota di iscrizione 45 euro comprensiva di assicurazione, accompagnamento guide, ristoro, ricarica batteria e-bike. Su richiesta, navetta Alagna/Bielmonte (15 euro), noleggio E-bike (30 euro). Per info e prenotazioni: info.ebam2018@gmail.com.