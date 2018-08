Mombarun: tre giorni di test gratuiti con i prodotti Saucony

BIELLA - Da martedì 4 a giovedì 6 Settembre 2018, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 il Mombarun, negozio di calzature e abbigliamento sportivo sito in via Sebastiano Ferrero a Biella, darà la possibilità a tutti gli amanti della corsa su strada di indossare e provare le ultime novità Saucony in materia scarpe da running!

UN OSPITE D'ECCEZIONE - Non solo la possibilità di analizzare performance e comfort del prodotto, ma anche un ospite d'eccezione. Martedì 4 Settembre sarà infatti presente Thomas Lorenzi, runner, nuotatore, preparatore atletico e responsabile prodotto Saucony per l’Italia, che spiegherà a tutti i presenti le caratteristiche tecniche dei modelli di scarpe e parlerà dell'importanza della tecnica di corsa.

ALLENAMENTO COLLETTIVO - Mercoledì 5 Settembre allenamento collettivo di circa 3 km a passo libero per le vie della città. La corsa, che si terrà con un ritmo adatto a tutti, sarà l’occasione per scambiare informazioni con altri runner e poter correre in compagnia.