Enaip, via ai corsi professionali gratuiti

BIELLA - Il mondo del lavoro è alla ricerca di personale sempre più specializzato e l’unica chance per trovare occupazione oggi è formarsi, acquisendo capacità e competenze specifiche. Enaip Biella toffre la possibilità di iscriverti a corsi gratuiti, che permettono di imparare una nuova professione o di riqualificarsi dopo un periodo più o meno lungo di disoccupazione. La maggior parte dei corsi ha uno stage in azienda, che permette di conoscere il settore di riferimento e, allo stesso tempo, di farsi conoscere e apprezzare.

I corsi

Sarà possibile scegliere tra corsi professionalizzanti per chi ha la licenzia media, corsi di specializzazione per qualificati, diplomati e laureati. Ecco le proposte: addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi, adetto banconiere – gastronomia, mediatore culturale, operatore specializzato import-export, tecnico grafico per il multimedia e web design, operatore specializzato in contabilità aziendale.

Come partecipare

I corsi diurni si rivolgono a disoccupati. I corsi serali si rivolgono, invece, a giovani e adulti occupati e/o disoccupati con Qualifica Professionale ed esperienza lavorativa pregressa nel comparto di riferimento. Per iscrizioni on line: www.enaip.piemonte.it . Per informazioni e iscrizioni cartacee: EnAIP Biella, via Coda 37- 13900 Biella (BI), 015-2523339, csf-biella@enaip.piemonte.it.