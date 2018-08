Oropa 2020: verso la V Centenaria Incoronazione

OROPA - Ogni 100 anni, a partire dal 1620, si ripete il solenne gesto dell'Incoronazione della Madonna di Oropa. La prima Incoronazione della Madonna avvenne il 30 agosto del 1620, pochi anni dopo la costruzione della Basilica Antica. Il gesto di incoronare la statua della Madonna di Oropa nacque da una forte devozione popolare: migliaia di fedeli raggiunsero Oropa grazie all’apertura della strada carrozzabile e le elemosine raccolte nel 1620 per far fronte alle spese superarono ogni aspettativa. Furono offerti oro, argento gemme preziose ma anche sacchi di grano, donne donarono la propria fede nuziale e una poverella donò persino il suo letto, accontentandosi di dormire da quel punto innanzi sulla nuda paglia.

IN CAMMINO VERSO LA V INCORONAZIONE - Il rito dell’incoronazione fu rinnovato ogni secolo: nel 1720, nel 1820, fino al 1920, quando, terminata la Grande Guerra, in uno dei momenti più difficili della storia italiana, oltre 150 mila persone presero parte all’evento.

Inizia quindi un cammino che si concluderà domenica 30 agosto 2020 con la quinta secolare Incoronazione della Madonna. Evento che vedrà convergere migliaia di persone ad Oropa e nel Biellese non solo da tutto il Piemonte ma fedeli e turisti italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo.

Non solo un anniversario storico a ricordo della prima Incoronazione del Seicento, ma un vero e rinnovato slancio di profonda affezione dei devoti alla Madonna.