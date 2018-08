Matteo Caccia si starebbe spostando

BIELMONTE - Oggi è il terzo giorno di ricerche continue di Matteo Caccia, l'uomo di 41 anni di Busto Arsizio scomparso da casa il 20 Agosto. Secondo segnalazioni, lo scomparso si sarebbe spostato e quindi il Comando locale, ha spostato nel secondo piazzale di Bielmonte il campo base. Sempre presenti i Vigili del Fuoco e i Volontari Aib.

SPARITO IL 20 AGOSTO - Gli sforzi dei soccorritori si sono concentrati fin da subito al Bocchetto Sessera, zona nella quale in passato Matteo Caccia era stato un paio di volte insieme alla moglie. Era stata proprio la donna, insieme ai suoceri, a lanciare l’allarme nei giorni scorsi: «Questo nella foto è di mio marito Matteo Caccia, non abbiamo più sue notizie da lunedì 20 agosto. È sparito da Busto Arsizio. Dovrebbe essere in giro con la sua auto, una Seat Leon station wagon blu Fr targata EZ061EK. Chiunque avesse notizie o informazioni o per avvistamenti è pregato di contattare i carabinieri o me al cellulare 3401864585 o Erica allo 3332460419».