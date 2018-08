Investito sulle strisce pedonali

BIELLA - Questa mattina in Via Addis Abeba un pedone è stato investito da un auto. Il conducente del mezzo in questione, sembrerebbe che non si sia accorto che il veicolo davanti rallentava per poi fermarsi con l'intenzione di far passare il pedone e quindi si sarebbe spostato superandolo e investendo il malcapitato. Fortunatamente per la persona investita non ci sono state gravi conseguenze.