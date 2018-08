Biella 4 Racing, dopo il RallyLana tocca al Carmagnola

BIELLA - È ormai da consegnare agli archivi la 31ma edizione del Rally Lana, la storica corsa biellese che è tornata protagonista dopo alcuni anni di assenza dal panorama rallystico nazionale. Un’edizione, quella del rilancio, promossa a pieni voti, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista di risposta del pubblico e della popolazione coinvolta in questa due giorni di vero evento motoristico a tutto tondo.

Il team alla gara di casa

Naturalmente nella gara di casa non potevano mancare gli esponenti Biella 4 Racing, ed il primo a comparire nella classifica finale è Ilvo Rosso, che dettava le note a Nicola Barone sulla loro Citroen Saxo di classe Prod S2 targata Destra4, che hanno terminato la loro gara al quarantanovesimo posto dell’assoluta, settimi di classe. «È stata una bella gara - commenta il navigatore B4R - io e Nicola ci siamo divertiti tutto il giorno, andare a battagliare per la classe era cosa ardua, ma abbiam tenuto un bel passo lungo tutte le speciali, siamo soddisfatti». Sessantesimi assoluti e settimi di classe hanno invece concluso Luca Colongo e Mara Zublena, al via sulla loro Renault Clio Williams di classe Prod S3. «Siamo contenti, il nostro obiettivo era quello di portare a termine la gara senza fare danni o commettere errori e l’abbiamo centrato in pieno. La gara è stata impegnativa, soprattutto per le caratteristiche del tracciato, ma aver corso su queste strade è un sogno che si realizza!».

La prossima avventura

Sabato 1° settembre, invece, si disputerà il Rally Carmagnola Storico, altra gara piemontese dalla lunga tradizione, scomparsa per alcuni anni, ed ora riproposta in veste storica. Al via nella Regolarità Sport, per i colori Biella 4 Racing, ci saranno Luca Maielli e Giovanni Gambino, che puntano a riscattare la sfortuna che gli ha visti protagonisti nelle prime due gare della stagione, contraddistinte da altrettanti prematuri ritiri a bordo della loro Peugeot 205. «Proviamo a sconfiggere la malasorte che ci attanaglia in questo 2018 - commenta Luca Maielli - ripresentandoci al via di una gara dal grande passato. La voglia di riscattarci è tanta e proveremo a tramutarla in un bel risultato sulla pedana d’arrivo». Sempre per i colori B4R, e sempre nella categoria Regolarità Sport, saranno al via le new entry fra le fila della Scuderia Laniera, Alberto Bonamini e Marianna Ambrogi, sulla loro Fiat 124 Abarth gr.4. «Siamo al via di questo Carmagnola per provare le migliorie tecniche apportate alla nostra vettura, sicuri di poterla testare su strade difficili ed impegnative, strade che nel passato hanno portato molto bene al nostro nome. Sicuramente ce la metteremo tutta per ottenere un bel risultato, con sempre l’obiettivo di divertirsi». Nella categoria Rally, infine, sarà presente la navigatrice B4R Ornella Blanco Malerba, che darà le note a Paola Travaglia sulla Peugeot 309 GTi.