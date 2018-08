Tre squadre dei Vigili del Fuoco per un incendio in una abitazione

CAVAGLIÀ - Nella giornata di ieri, 29 Agosto, a Cavaglià, in via Morzano, tre squadre dei Vigili del fuoco sono dovute intervenire per domare un incendio in un'abitazione a due piani. Situazione subito sotto controllo, ma i danni alla struttura sono di notevole entità. Gli uomini del 115, oltre a domare le fiamme, hanno in seguito dovuto fare le opportune verifiche statiche della casa. Nessuna conseguenza per le persone.

L'abitazione andata a fuoco a Cavaglià (© Vigili del Fuoco)