Biella Cresce, un nuovo corso per «Imparare a giocare» con i nostri bambini

BIELLA - Dopo il grande successo del corso per insegnanti che durante lo scorso anno scolastico ha coinvolto 131 docenti, l’associazione Biella Cresce ha ricevuto tantissime richieste per organizzare una proposta dedicata ai genitori. Così nel corso dell’estate il team di Biella Cresce ha messo a punto un nuovo corso: si chiamerà «Giochiamo insieme da 0 a 6 anni» e avrà come obiettivo aiutare i genitori a sviluppare in maniera armoniosa e giocosa le capacità dei loro bambini, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche attualmente disponibili.

Corso gratuito grazie agli sponsor d'eccellenza

Il valore del corso è di 200 euro a persona, ma ai primi 50 iscritti Biella Cresce può offrirlo a soli 20 euro (il costo della quota associativa) grazie al contributo degli sponsor Reda, bonprix, Vitale Barberis Canonico, Biella Scarpe ConTé e PosturalMed. Le preiscrizioni sono già aperte. Per prenotare un posto bisogna compilare il modulo che si trova a questo link: www.goo.gl/NtUaaH.

L'offerta formativa

Il corso sarà composto da otto lezioni in un arco di tempo di circa sei mesi, che copriranno tre importanti ambiti dell’apprendimento: matematico, linguistico e motorio. Ci saranno alcuni momenti teorici ma soprattutto tanti momenti pratici dove i tutor insegneranno ai genitori molti giochi da svolgere con i bambini per aiutarli a sviluppare al meglio le loro capacità. In ogni incontro ci sarà spazio anche per condividere i successi e risolvere i dubbi dei partecipanti. E tra una lezione e l'altra resteremo in contatto attraverso un gruppo chiuso su Facebook in cui ci si potrà confrontare con gli altri partecipanti e chiedere aiuto ai docenti del corso. I docenti saranno Rodolfo Cavaliere, Valeria Rosso e Lisa Brunello. Inoltre ci sarà la partecipazione straordinaria di Alessia Salvini, esperta educatrice del Metodo Montessori e ideatrice del progetto «Il Montessori a Casa». Per maggiori informazioni scrivere a info@biellacresce.it.