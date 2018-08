Oasi Zegna, yoga nella natura per ripartire con lentezza

BIELMONTE – Riprendere i propri ritmi con lentezza dopo le vacanze sarebbe l'ideale per ognuno di noi e settembre è un mese ideale anche per la pratica dello yoga, ancor di più se lo si fa in una cornice d’eccezione come l’Oasi Zegna, un luogo di pace e relax, ricco di benefici effetti rigeneranti provenienti dalla natura stessa che la circonda. Per questo motivo il 16, 17 e 18 settembre è in programma all'Albergo Bucaneve il Seminario condotto da Elisabetta Salerio (Yoga Master, Milano e Ibiza).

Salute mentale e movimento fisico

Le neuroscienze confermano ormai la stretta relazione fra salute del cervello e movimento fisico e lo yoga è una pratica millenaria che aiuta a sciogliere e a rinforzare il corpo, eliminando stress e tensioni. E’ qui che Elisabetta Salerio, insegnante di Prana Healing Yoga, propone un seminario pensato per tutti, con pratiche di Pranayama che aiutano il sistema respiratorio, circolatorio e nervoso. Ad arricchire l’esperienza anche preziosi consigli di naturopatia, a cura della dottoressa e naturopata Lorenza Sola per un corretto stile alimentare.

Il programma

Venerdì 14 settembre arrivo degli ospiti tra le 17 e le 18, accoglienza tisana e relax, sistemazione all'Albergo Bucaneve. Alle 20 cena, alle 21 presentazione del percorso con Elisabetta Salerio, mini pratica di consapevolezza e di self confidence per apprendere i punti del rilassamento affinché la notte sia lo spazio del respiro e del silenzio che parla. Sabato alle 8 Prana Healing Flow Detox Practice con Elisabetta Salerio, alle 9.30 brunch, dalle 11 alle 16 camminata silenziosa di Thich Nhat Hanh nel Bosco del Sorriso con una meditazione dei sassolini per coltivare la consapevolezza e la gioia, alle 17 Maha pranayama tra mudra e bija mantra accompagnata dagli olii essenziali, alle 20 cena. Domenica il weekend si conclude con alle 8 Prana Flow Practice attraverso gli elementi con Elisabetta Salerio, alle 9.30 brunch, alle 11 perdersi nella natura e attivare i tre livelli del respiro in camminata, dalle 12 alle 16.30, nella Natura con una pratica per offrire la propria presenza e il nostro riconoscimento con un finale di Yoga Nidra, alle 17 condivisione e saluti



Come partecipare

Per info e prenotazioni: Bucaneve Albergo Ristorante Wellness Località Bielmonte, Panoramica Zegna 13835 Trivero: 015 744184, www.bucaneve.eu, bucaneve@oasizegna.com. Info sul seminario di yoga: elisabettasalerio@gmail.com.