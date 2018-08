Cossato, nigeriano da' in escandescenza al centro d'accoglienza

COSSATO - Nella giornata di ieri, mercoledì 29 Agosto, sono dovuti intervenire i Carabinieri per calmare un cittadino nigeriano che ha dato in escandescenze rompendo due finestre, perchè sembra si sia adirato a causa del fatto che non avrebbe potuto mangiare certi cibi che gli provocherebbero problemi di salute. Accusando forti dolori, il nigeriano è stato soccorso dal 118.

FURTO IN VIA COTTOLENGO? - Altro intervento dei Carabinieri nel Centro di Accoglienza di Via Cottolengo a Biella, dove un pakistano ospite della struttura ha accusato un camerunese di avergli rubato 200 euro dalla sua camera ed è scaturita una lite fra i due dai toni accesi.