PIEDICAVALLO - Correre tra la natura incontaminata è un’esperienza meravigliosa e farlo tra le montagne di casa la rende ancora più unica. Domenica 2 Settembre 2018 torna la Piedicavallo - Rifugio Rivetti una classica delle gare in montagna, 5 km di pura salita con un dislivello complessivo di 1150 metri.

LA GARA - La partenza è prevista per le 9.30 dal paesino di Piedicavallo a 1050 metri s.l.m. Dopo un primo giro intorno al paese si prende un sentiero lastricato in mezzo al bosco. Il sentiero non è mai troppo ripido nel primo tratto iniziale e seguendo il tracciato ci si ritrova completamente allo scoperto, circondati dal verde dei boschi, e dalla bellezza rustica delle baite di montagna. Dopo aver raggiunto un piccolo rifugio privato, il sentiero prosegue inerpicandosi verso l'alpe Lavazey. Una corsa classificata come non competitiva, ma che nelle passate edizioni ha sempre visto la partecipazione dei runners più forti a livello locale della disciplina in montagna. Dominatore assoluto per ben 11 edizioni il pollonese Enzo Mersi, in forza all’Atletica Monterosa, battuto l’anno scorso da un Silvio Balzaretti super in forma. In campo femminile il record da battere è quello di Barbara Cravello.