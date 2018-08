Forte temporale causa danni in molte zone del Biellese

BIELLA - Il temporale di questa notte, come ormai capita purtroppo con frequenza, ha causato molti danni un pò in tutto il Biellese. In Superstrada, nei pressi di Vigliano. sono cadute piante , interrompendo il passagio. Come sempre, i nostri Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.Colpita anche la zona della Città in Via Valle d'Aosta, dove il forte vento ha scoperchiato il tetto di un'abitazione. Anche in questo caso, l'intervento degli uomini del 115 è stato d'obbligo.

GLI ALTRI INTERVENTI - In Via Friuli, invece, il cornicione di un edificio è crollato su un'automobile posteggiata e in Via Cottolengo è caduto un pino sempre su una vettura lungo la carreggiata. Fortunatamente tutti questi incidenti non hanno causato danni a persone e l'intervento dei Vigili del Fuoco ha messo subito in sicurezza le situazioni.