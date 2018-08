DocBimbi, un’escursione alla scoperta di Fra Dolcino

TRIVERO - Il DocBi propone per domenica 9 settembre la terza e ultima uscita annuale di DocBimbi, le semplici passeggiate alla scoperta del Biellese, con itinerari pensati per famiglie con bambini, i quali potranno trascorrere alcune ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori. Ecco il programma dell’escursione, che ha come titolo «Il Monte Rubello e Fra Dolcino a Trivero»

IL PROGRAMMA - Alle 15.30 ritrovo nel piazzale della Bocchetta di Stavello, lungo la Panoramica Zegna. Alle 15.45 partenza della passeggiata verso il Monte Rubello, dove sette secoli or sono avvenne la cattura di Fra Dolcino e Margherita, come ricorda anche il Cippo posto dal Centro Studi Dolciniani. Lungo il percorso panoramico, che raggiungerà anche l’oratorio di San Bernardo, le guide di Trekking Biellese descriveranno il territorio dell’Alta Valsessera dal punto di vista naturalistico. Discesa alla Bocchetta di Margosio con il racconto della vicenda dolciniana e visita alla mostra. Ci sarà animazione per i bambini.

MERENDA GRATUITA - Alle 17.15 presso l’Alpe Margosio, merenda gratuita a base di succhi di frutta biologica e pane e miele biellese. La visita guidata, merenda compresa, è gratuita; per informazioni sul percorso 3465235629. L’escursione è organizzata grazie al contributo di Banca Simetica e in collaborazione con Associazione Biellese Apicoltori, Associazione GAIA, Centro Studi Dolciniani, Oasi Zegna, Trekking Biellese.