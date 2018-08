Non vuole obliterare il biglietto del bus, devono intervenire i Carabinieri

VALLE MOSSO - Sono dovuti intervenire i Carabinieri, nella giornata di ieri, 30 Agosto, a Valle Mosso, per sedare la lite fra un ragazzo di 21 anni, ospite del centro accoglienza del paese e l'autista del bus. Pur essendo in possesso del biglietto, il nigeriano, non voleva obliterarlo, pretendendo comunque di rimanere sul bus, mentre l'autista, giustamente, chiedeva che il biglietto fosse convalidato. A questo punto, vista l'accesa lite, sono intervenuti i Carabinieri.