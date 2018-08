Fondo Edo Tempia, appuntamenti con la ginnastica terapeutica cinese all'Oasi Zegna

BIELLA - Polmoni e grosso intestino saranno al centro dell'attenzione del quarto incontro dedicato al Qi Gong, ginnastica terapeutica cinese, in programma all'Oasi Zegna sabato 8 settembre. Come nelle precedenti tre occasioni, a maggio, giugno e luglio, la giornata sarà guidata da Natalina Bassetto. Per lei agosto non è stato solo di riposo e vacanza: si è infatti recata in Cina dove, dopo aver sostenuto un esame, ha ottenuto un'ulteriore certificazione come istruttrice nazionale. In Italia Qi Gong e Taiji soon discipline riconosciute dal Coni.

Movimento ed energia

Ma il benessere non si limita ai vantaggi di svolgere attività fisica: la ginnastica cinese rivitalizza il corpo attraverso il fluire dell'energia. Numerosi sono i benefici: gli esercizi semplici sciolgono le articolazioni, migliorano la postura, rafforzano il sistema osseo e favoriscono anche la quiete mentale, il rilassamento e la concentrazione. Il Qi Gong in particolare è una delle più antiche colonne della medicina cinese oltre a essere la pratica che ha dimostrato la maggiore efficacia durante una terapia oncologica. Il lavoro è sia statico sia dinamico e consiste in meditazione e rilassamento, respirazione, emissione di suoni e mantra, pulizia dei canali energetici. Proprio l'8 settembre, inoltre, ricorre la seconda edizione della giornata mondiale del Qi Gong per la salute.

Come partecipare

L'appuntamento è alle 10 con il ritrovo al Bocchetto Sessera. La ginnastica si terrà al Bosco del Sorriso, «Che influenza a livello bioenergetico organi e visceri - spiega Natalina Bassetto - nello stesso modo in cui il Qi Gong agisce sul fisico a livello energetico». Nella tariffa per l'intera giornata (40 euro) è compreso il pranzo, con un menu a base di prodotti biologici e di ingredienti naturali, preparato dallo chef Giacomo Gallina all'albergo ristorante Bucaneve di Bielmonte. Il ciclo di incontri si chiuderà a ottobre con una giornata dedicata a reni e vescica. Per iscriversi è sufficiente rivolgersi alla segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18. Informazioni al numero 015.351830.