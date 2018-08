Magnano, alle battute finali il festival di musica antica

MAGNANO - Si sta per concludere l'edizione numero 33 del Festival di Musica Antica di Magnano. La rassegna che oramai da molti anni permette agli appassionati del genere di ascoltare, all'interno della cornice della chiesa romanica di San Secondo, brani che hanno scandito la storia musicale del Settecento. Il 31 e il 1 settembre, a partire dalle 21, il Festival proporrà un programma dedicato alla musica vocale religiosa di Johann Sebastian Bach.

I musicisti

Protagonista è il gruppo strumentale d'epoca «Camerata Kilkenny», la voce del concerto è quella del soprano Maria Keohane accompagnata da Maya Homburger al violino barocco e Malcolm Proud al clavicembalo. Fondata da Malcolm Proud e Maya Homburger, Camerata Kilkenny è un complesso specializzato nell'esecuzione della musica barocca, anche se molti dei suoi programmi combinano musica del diciassettesimo e diciottesimo secolo con le opere di compositori contemporanei. Dal suo recital di debutto nell'agosto del 1999, l'ensemble si è esibito in Svizzera, Austria, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Germania, Belgio, Estonia, Lettonia e in tutti i maggiori festival musicali irlandesi. Il soprano Maria Keohane invece è una cantante svedese il cui repertorio abbraccia un ampio spettro di stili musicali: dal barocco al contemporaneo, passando per musica da camera, opera e oratorio. Maria Keohane ha fatto tournée in Giappone, Europa e Scandinavia e ha cantato la Wedding Cantata di Bach con la Philharmonia Baroque Orchestra a San Francisco. Con Camerata Kilkenny ha eseguito un programma dal titolo «Musica da Dublino nel 18°secolo» a Dublino e Kilkenny nel 2015 e nel 2017 ha eseguito questo programma con la Camerata Kilkenny al Barrow River Arts Festival. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 345 9108561 o 015679260, oppure al sito: www.MusicaAnticaMagnano.com