Investe cinghiale sbucato dal bosco

CERRIONE - E' successo ieri, in Via Monte Mucrone a Cerrione. Una Toyota Yaris con alla guida un ragazzo di 26 anni, ha investito un cinghiale uscito all'improvviso dal bosco. L'ungulato è fuggito, sicuramente spaventato nella vicina campagna e il ragazzo, fortunatamente illeso, si è ritrovato l'auto danneggiata su una fiancata. Sul posto i Carabinieri per ristabilire ordine nella viabilità.