Biella, signora di 82 anni investita sulle strisce pedonali

BIELLA - Nella mattinata di oggi, 31 agosto, probabilmente a causa della pioggia, un automobilista a bordo di una Hyundai, ha investito un'anziana signora di 82 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da Piazza Colonnetti a Piazza Martiri. Fortunatamente il conducente dell'auto, andava lentamente, e nel momento in cui si è accorto della donna, ha frenato, toccandola leggermente. L'anziana è stata condotta in Ospedale per accertamenti. Presente sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale.