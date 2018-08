Città Studi, ultimi giorni per iscriversi ai corsi gratuiti per ragazzi

BIELLA - È ancora possibile iscriversi ai corsi professionali gratuiti di Operatore e Tecnico della trasformazione agroalimentare, proposti da Città Studi nell’ambito della direttiva regionale Obbligo Istruzione finalizzata a combattere il fenomeno della dispersione scolastica. I due percorsi, in partenza a metà settembre, sono frutto di un lavoro sinergico di progettazione con le aziende e rappresentano una vera e propria opportunità di crescita umana e professionale per i giovani che desiderano imparare un mestiere.

Il corso

Nello specifico, ai ragazzi che non intendono proseguire gli studi con un tradizionale percorso della durata di cinque anni, Città Studi propone il corso professionale di Operatore della trasformazione agroalimentare. Un progetto formativo triennale, che rilascia una Qualifica Professionale, ed è rivolto a ragazzi dai 14 ai 24 anni in possesso di un diploma di licenza media, anche in apprendistato e privi di titolo di scuola secondaria di II grado. Il corso è fortemente improntato a formare delle figure che siano in grado di intervenire nel processo lavorativo, con competenze specifiche nello svolgimento delle diverse fasi di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.

L'alternanza scuola lavoro

Con il sistema duale dell’alternanza scuola/lavoro, previsto dal II anno, gli studenti avranno modo di acquisire le competenze direttamente in reparto, entrando in contatto con le diverse realtà aziendali coinvolte nei singoli progetti formativi. L’Operatore della trasformazione agroalimentare potrà inserirsi nel settore della ristorazione, lavorando presso attività commerciali quali pizzerie, gastronomie, caseifici, ristoranti, aziende alimentari, ecc.

Per approfondire

A chi già possiede una Qualifica professionale nel settore e desidera approfondire e migliorare le proprie competenze, Città Studi propone il corso di Tecnico della trasformazione agroalimentare. Un percorso specifico, della durata di un anno, che consente di ottenere un Diploma professionale, da subito spendibile nel mondo del lavoro. La didattica prevede 990 ore, di cui un terzo sotto forma di stage formativo in azienda. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla segreteria della formazione professionale di Città Studi, in Corso G. Pella 10, telefonare ai numeri 015 8551111/31, scrivere all’indirizzo mail: formazione@cittastudi.org o consultare l’apposita pagina web sul sito www.cittastudi.org.