Chiusa la strada Candelo-Mottalciata

CANDELO - La strada Provinciale che collega Candelo a Mottalciata è stata momentaneamente chiusa al traffico per la caduta di alcuni alberi. Già in mattinata c'erano state segnalazioni secondo le quali alcune piante, finite sulla strada per la pioggia, ostruivano il passaggio delle auto.

CHIUSA AL TRAFFICO - Immediatamente il Sindaco di Candelo, Mariella Biollino, ha segnalato l'allarme a Polizia Locale e Protezione Civile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che vista l'altezza degli alberi non hanno potuto solo rimuovere l'ingombro e quindi la messa in sicurezza della zona, ma hanno chiesto l'intervento di tecnici della Provincia. In attesa che tutto si risolva, la strada rimane chiusa al traffico.