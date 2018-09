Incidente d'auto in via Cernaia

BIELLA - Oggi 1 Settembre, in Via Cernaia, verso le 14,30, sotto al muraglione del vecchio Ospedale si è verificato un incidente autonomo. Il conducente dell'auto, una Volkwagen, sembra abbia fatto tutto da solo e perdendo il controllo della vettura, è finito oltre il marciapiede, fuori dalla carreggiata. Sul posto, per i rilievi del caso c'era la Polizia Locale di Biella. Le persone coinvolte, fortunatamente, sembra abbiano ammaccature di poca entità.