Ladri mettono a soqquadro un'abitazione in via per Netro

MONGRANDO - Venerdì in serata, dei ladri sono riusciti ad entrare in un'abitazione in Via per Netro a Mongrando, forzando la persiana e la finestra della camera da letto. Il vicino, accorgendosi delle luci accese nella casa, ha avvisato i Carabinieri del furto in corso nell'abitazione vicina alla sua. I ladri, con probabilità, due persone, sono riusciti nel loro intento e il danno è attualmente da quantificare. Proseguono le indagini del caso.