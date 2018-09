Sabato 8 Settembre la Pietro Micca presenta i suoi corsi

BIELLA - Riparte con settembre il nuovo anno sportivo, quest’anno ricco di novità per l’A.P.D. Pietro Micca, che si ripresenta con il consueto appuntamento ai Giardini Zumaglini sabato 8 settembre dalle ore 15 tutte le sezioni saranno presenti al Pietro Micca Day, l’occasione per far conoscere e provare le varie attività sportive: ginnastica artistica, ginnastica ritmica, scherma; le esibizioni del fitness alternate agli esercizi della ginnastica e della scherma. Senza poter provare il nuoto pinnato mostrerà le pinne e la monopinna, potete trovare informazioni sui nuovi corsi di arrampicata e attività in montagna, l’escursionismo con la sua marcia alpina; gli sport invernali in attesa della prima neve, il Coro Monte Mucrone e il Turismo pronto per il Teatro Regio e le sue Opere.

ACCADEMIA DELLO SPORT - Anche quest’anno parteciperanno con noi la Ippon2 Karate e l’ASD Scacchi Club di Vallemosso con cui abbiamo una lunga collaborazione. L’Associazione Il Gufo Vagamondo sarà presente con le sue letture ad alta voce e un laboratorio aperto a tutti.

Durante il pomeriggio si potranno ricevere le informazioni sui corsi che ripartono riuniti in un unico stabile «L’accademia dello Sport» in Corso Pella 15 a Biella. La vera e grande novità di questo anno sportivo.

La segreteria dell’Accademia dello sport sarà aperta da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre dalle 16 alle 20; da lunedì 10 settembre dalle ore 14 alle 20.

SI RIPARTE IL 10 SETTEMBRE - Le attività sportive ripartono il 10 settembre, la struttura sarà aperta al territorio con un Open Day sabato 15 settembre, si potranno visitare le palestre e conoscere gli istruttori delle varie discipline.

Non ci resta che invitarvi a raggiungerci ai Giardini Zumaglini di Biella sabato 8 settembre dalle ore 15 per passare un pomeriggio sportivo e giocoso insieme.