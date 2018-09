BIELLA - Ci hanno provato in tutti i modi gli organizzatori de 'L'inchiostro', ma alla fine il maltempo ha avuto la meglio sulla volontà ferrea di regalare l'evento internazionale dell'orchestra della Notte della Taranta ai Biellesi.

L'intervento dell'amministrazione

Così è intervenuta in aiuto l'amministrazione comunale che seduta stante, con il Sindaco Cavicchioli, si è resa disponibile a riservare per una sera in più piazza Martiri. Bolle di Malto durerà una sera in più e il concerto della Orchestra Popolare della Notte della Taranta si esibiràlunedì 3 settembre alle 21.30 in piazza Martiri, anticipata dal concerto dei The Bowman che alle 20 apriranno la serata. Confermata anche la presenza di tutti i birrifici artigianali e degli stand dello street food che apriranno alle 18. Insomma completamente rinviata la serata di domenica a lunedì.

L'impegno di musicisti e sindaco

Gli organizzatori sottolineano l'impegno e la disponibilità dei musicisti pugliesi che si sono resi disponibili a fare alcune canzoni (fino a che il l'acqua scesa copiosa non ha reso impossibile il lavoro di amplificazione del service NRG, davvero encomiabile nel suo lavoro) e del sindaco Cavicchioli che in prima persona sul palco ha annunciato il rinvio con un perentorio ed allegro : «Una serata in più di festa».